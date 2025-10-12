Le Portugal a difficilement dominé l’Irlande (1-0) samedi soir à Lisbonne, lors des qualifications pour la Coupe du monde 2026. Le but décisif a été inscrit dans les arrêts de jeu par Ruben Neves, offrant à la Seleção une victoire arrachée au bout du suspense.

Un succès tardif mais crucial

Après avoir longtemps buté sur une défense irlandaise bien organisée, les Portugais ont trouvé la faille à la dernière minute grâce à une tête victorieuse de Neves. Ce troisième succès consécutif permet au Portugal de totaliser 9 points, consolidant ainsi sa première place dans le groupe F. La Hongrie, deuxième avec 4 points, a battu l’Arménie (2-0) dans l’autre rencontre de la journée.

Ronaldo malchanceux, Kelleher héroïque

Les hommes de Roberto Martinez ont manqué de réalisme devant le but malgré une nette domination territoriale. Cristiano Ronaldo, capitaine emblématique, a vu sa frappe heurter le poteau dès la 16e minute. En seconde période, il a manqué l’occasion d’ouvrir le score en ratant un penalty, superbement arrêté du pied par le gardien irlandais Caoimhin Kelleher (75e).

Prochain rendez-vous décisif

Cette victoire, obtenue dans la douleur, permet au Portugal de rester en position idéale pour valider sa qualification. L’équipe affrontera mardi la Hongrie à Lisbonne, un match qui pourrait sceller de manière quasi définitive son billet pour le Mondial 2026.