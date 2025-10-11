L’AS Gabès a annoncé, samedi, être parvenu à un accord avec Skander Kasri pour entraîner l’équipe seniors de football, en remplacement de Khaled Jarraya qui a quitté fin septembre dernier.

La signature officielle aura lieu dans les prochaines heures, précise la « Zliza » sur sa page Facebook.

Skander Kasri s’était séparé de l’Olympique de Béja, plus tôt dans la journée, après seulement un mois et demi à la tête des « Cigognes ».

L’AS Gabès occupe actuellement la 15e et avant-dernière place du classement du Championnat de la Ligue 1 de football, avec 6 points récoltés après 1 victoire, 3 nuls et 5 défaites.