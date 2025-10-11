Après la sélection de la galerie Selma Feriani à Art Basel Paris, la galerie Le Violon Bleu de Sidi Bou Saïd représentera la Tunisie à la première édition d’Art Basel Qatar, prévue du 5 au 7 février 2026 à Doha.

Créée en 2003, la galerie Le Violon Bleu figure parmi les 87 galeries internationales retenues pour cette édition inaugurale, la cinquième du réseau Art Basel au niveau mondial. Elle s’est imposée comme l’un des espaces phares de la scène artistique tunisienne et arabe, œuvrant à la promotion des artistes de la région sur la scène internationale.

Dans un communiqué publié jeudi, Art Basel Qatar a souligné que « l’écosystème florissant des galeries arabes sera au cœur de cette première édition ». Placée sous la direction curatoriale de l’artiste égyptien Wael Shawky, la foire s’éloignera du modèle traditionnel des stands pour proposer une exposition ouverte autour d’un thème central, Devenir, explorant la transformation constante de l’humanité et des systèmes culturels.

L’événement se déroulera sur deux sites majeurs de Doha – M7 et le Design District – ainsi que dans plusieurs espaces publics du centre-ville. Le projet mettra en avant le dialogue et la narration, tout en favorisant de nouvelles formes d’échanges entre galeries, artistes et collectionneurs.

Le Violon Bleu rejoindra plusieurs galeries arabes invitées, dont Hafez Gallery (Djeddah), Galerie Misr (Le Caire), Saleh Barakat Gallery (Beyrouth) et Tabari Artspace (Dubaï). Des institutions de premier plan telles que Gagosian, Pace Gallery, Hauser & Wirth, David Zwirner ou White Cube seront également présentes.

Plus de la moitié des artistes exposés sont originaires du Moyen-Orient, de l’Afrique du Nord et de l’Asie du Sud, parmi lesquels Etel Adnan, Simone Fattal, Ali Cherri et Meriem Bennani.

« Avec Art Basel Qatar, nous poursuivons notre mission d’être un catalyseur d’échanges culturels et de croissance du marché », a déclaré Noah Horowitz, PDG d’Art Basel.

Pour Wael Shawky, « le thème Devenir est une méditation sur le changement, sur la manière dont les traditions orales et les nouvelles technologies se rejoignent pour redéfinir les échanges culturels ».

Paris, autre rendez-vous de prestige

La galerie Selma Feriani, basée entre Tunis et Londres, participera quant à elle à Art Basel Paris, du 24 au 26 octobre 2025 au Grand Palais rénové, après avoir exposé à Bâle en juin dernier.

Créée en 2013, elle soutient activement la scène artistique émergente en Tunisie et en Afrique du Nord.

Avec 206 galeries internationales dont 65 françaises, Art Basel Paris mettra en lumière la vitalité et l’avant-garde de la création contemporaine. Paris, berceau historique de mouvements tels que le cubisme ou le surréalisme, y renouera avec son rôle de capitale de la modernité.

Fondée en 1970, Art Basel demeure la principale plateforme mondiale pour les galeries, collectionneurs et artistes, avec des éditions annuelles à Hong Kong (mars), Bâle (juin), Paris (octobre), Miami (décembre) et, désormais, Doha (février).