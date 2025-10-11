Lâ€™entreprise espagnole “happypunt” spÃ©cialisÃ©e dans l’industrie de la mode rapide a annoncÃ©, vendredi, lâ€™ouverture prochaine dâ€™une filiale Ã Messadine au gouvernorat de Sousse. Cette ouverture est prÃ©vue pour dÃ©but 2026 et devrait gÃ©nÃ©rer plus de 130 emplois directs.

Lâ€™annonce a Ã©tÃ© faite lors dâ€™une rencontre, tenue vendredi, au siÃ¨ge de lâ€™Agence de Promotion de lâ€™Industrie et de lâ€™Innovation (APII), entre le Directeur GÃ©nÃ©ral de lâ€™Agence, Omar Bouzouada et le directeur commercial de “happypunt”, Jordi Castells, qui Ã©tait accompagnÃ© de ses collaborateurs.

D’aprÃ©s un communiquÃ© de l’APII, les dirigeants de “happypunt” ont, Ã cette occasion, exprimÃ© leur confiance dans le climat des affaires tunisien, soulignant que la position stratÃ©gique de la Tunisie, la compÃ©titivitÃ© de sa main-dâ€™Å“uvre et la qualitÃ© de son environnement industriel rÃ©pondent pleinement Ã leurs attentes.

De son cÃ´tÃ©, Bouzouada a soulignÃ© lâ€™importance de cette nouvelle implantation, qui tÃ©moigne de lâ€™attractivitÃ© de la Tunisie comme destination industrielle et dâ€™investissement, prÃ©sentant un aperÃ§u du tissu industriel national, de ses capacitÃ©s dâ€™innovation et des dispositifs dâ€™appui mis en place par lâ€™APII pour accompagner les investisseurs.

Il a Ã©galement exprimÃ© la disposition de lâ€™APII Ã faciliter lâ€™installation de cette filiale et Ã contribuer Ã la rÃ©ussite de ce nouveau projet, porteur dâ€™opportunitÃ©s pour la rÃ©gion du Sahel et pour le secteur textile tunisien.

L’APII considÃ¨re que cette nouvelle implantation vient renforcer la position de la Tunisie comme hub industriel compÃ©titif et attractif en MÃ©diterranÃ©e.

CrÃ©Ã©e en 1996 et basÃ©e Ã Catalogne (Espagne), “happypunt” est aujourdâ€™hui lâ€™un des principaux fournisseurs europÃ©ens de “fast fashion” (Mode rapide). Lâ€™entreprise se distingue par un modÃ¨le intÃ©grÃ©, couvrant toutes les Ã©tapes de la chaÃ®ne de valeur, de la conception Ã la production, pour les plus grandes marques internationales de prÃªt-Ã -porter.