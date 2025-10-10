Le marché boursier a continué à gagner du terrain, vendredi, en avançant de 0,4 % à 12362 points. En l’absence de transactions de bloc, les échanges ont été modestes, s’établissant à 4,8 MD, au terme de la séance, rapporte l’intermédiaire en Bourse, Tunisie Valeurs.

La palme des hausses est revenue au titre SITS. Sans faire l’objet de transactions, l’action du promoteur immobilier adossé au groupe POULINA a progressé de 3,5 % à 3,850 D.

Le titre STB a figuré parmi les plus grands gagnants de la séance. L’action de la banque publique a signé une avancée de 3,2 % à 3,870 D. La valeur a drainé des échanges de 130 mille dinars sur la séance.

Le titre AMEN BANK a chapeauté le palmarès des échanges de la cote. L’action du bras financier du groupe PGI a affiché une performance positive (+0,5 % à 46,100 D), en animant le marché avec des capitaux assez garnis de 1 MD.

Le titre NEW BODY LINE a enregistré la moins bonne performance de la séance. L’action du spécialiste des vêtements intelligents s’est repliée de 5,8 % à 4,220 D. La valeur a amassé un maigre flux de 15 mille dinars sur la séance.

Le titre TELNET HOLDING a figuré parmi les plus fortes baisses de la séance. L’action du spécialiste de l’ingénierie et du conseil en technologie a régressé de 2,1 % à 6,460 D. La valeur a été échangée à hauteur de 16 mille dinars seulement sur la séance.

Site web : Amen Bank