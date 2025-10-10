La Tunisie a salué la conclusion d’un cessez-le-feu à Gaza qui intervient après deux ans de crimes génocidaires provoquant une crise humanitaire sans précédent.

Dans une déclaration publiée, jeudi soir, par le ministère des Affaires étrangères, la Tunisie réaffirme son soutien indéfectible à la lutte du peuple palestinien sur la voie de l’établissement de son Etat indépendant avec pour capitale la ville sainte d’Al- Qods.

Elle a également rendu hommage au peuple palestinien pour ses généreux et incommensurables sacrifices consentis face à la machine de guerre sioniste et sa politique systématique de d’extermination, se félicitant des efforts diplomatiques arabes et internationaux ayant abouti à cet accord.

Tout en mettant en garde contre le manquement de l’entité sioniste à ses obligations, la Tunisie presse la communauté internationale d’œuvrer à garantir la pérennité du cessez-le-feu, à la levée définitive du blocus imposé à l’enclave palestinienne, à permettre l’accès immédiat des palestiniens à l’aide humanitaire et à la reconstruction de leur territoire.

Par ailleurs, la Tunisie tient à souligner que cet accord ne doit pas délier les dirigeants de l’entité sioniste de leur responsabilité en raison des crimes de génocide perpétrés contre le peuple palestinien, réitérant à ce titre son rejet catégorique des tentatives d’expulsion et de déplacement des Palestiniens de Gaza.