Le ministère des affaires étrangères, Mohamed Ali Nafti, a souligné, mercredi, que l’adhésion de la Tunisie au Marché Commun de l’Afrique orientale et Australe (COMESA) a pour objectif, notamment, de promouvoir l’intégration économique et commercial en Afrique.

Lors d’une allocution prononcée à l’ouverture de la réunion des ministres des Affaires étrangères des Etats membres du COMESA), Nafti a réaffirmé que la Tunisie s’est engagée à maintenir la paix et la sécurité dans cette région d’Afrique au service du développement du Marché commun de l’Afrique orientale et australe.

Cité dans un communiqué, le chef de la diplomatie tunisienne a insisté sur l’importance de la coordination tripartite entre le COMESA, l’Organisation des Nations unies et l’Union africaine en matière de gestion des crises tout en prônant le dialogue et la médiation diplomatique.

Pour rappel, le 24ᵉ Sommet des Chefs d’État et de Gouvernement du COMESA se tiendra, jeudi, 9 octobre, au Kenya (Nairboi).

La Tunisie avait signé, en juillet 2018, l’accord d’adhésion à ce regroupement économique régional, qui rassemble 21 pays africains et constitue le plus grand bloc économique du continent en matière de commerce et d’investissement.