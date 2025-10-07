L’exposition collective “Valeurs et Couleurs” se tient du 11 au 31 octobre 2025 à la galerie Aïn les jardins de Salammbô au Kram, à l’occasion du 39ème anniversaire de la galerie, avec la participation du sculpteur Hechmi Marzoug et des artistes Zohra Largueche, Rénata Dlimi, Bady Chouchene, Ali Fakhet, Rached Chtioui, Mohamed Ayeb et Mokhtar Hnene, pour un vernissage prévu le samedi 11 octobre à 18h.

Cette exposition présentera au public une mosaïque d’aquarelles, de peintures à l’huile, de dessins, de sculptures, de photographies et de tapisseries d’art et elle doit son titre aux dégradés de couleurs que ces œuvres combinent, déclarent à l’agence TAP, le galeriste et photographe Mohamed Ayeb.

L’invitée de cette exposition est l’artiste italienne Rénata Dlimi, dont les œuvres sont des tapisseries artistique qui tournent autour l’environnement et de l’océan ainsi que des signes et des symboles.

L’exposition réunit des œuvres d’artistes de diverses générations afin de mettre en lumière leurs œuvres, à commencer par la première génération après l’indépendance des artistes de l’Institut Supérieur des Beaux-Arts de Tunis (ISBAT) .

Le sculpteur Hechmi Marzoug, de la première génération de l’ISBAT des années 60, exposera des sculptures en marbre, notamment celui de Chemtou, ainsi que des œuvres en bronze. Ses sculptures abordent l’esthétique du corps féminin et le mouvement de la danse.

L’artiste Zohra Largeche, de la même génération que Hechmi Marzoug, présentera des aquarelles illustrant la vie dans la médina.

Également de la même génération, l’artiste Mokhtar Hnene, spécialiste de la peinture à l’huile, qui présentera des œuvres abordant le même thème, à savoir la vie quotidienne et des scènes de la vie urbaine des médinas de Tunis et de Bizerte.

Dans une continuité entre différentes générations d’artistes visuels, l’exposition présente des œuvres de la génération des années 80 du diplômé de l’ISBAT, représenté par Bady Chouchene qui traite la vie quotidienne dans la Médina et qui rajoute une touche dynamique et gestuelle avec une approche semi-abstraite à son œuvre.

L’artiste Ali Fakhet, spécialiste de dessin et de l’aquarelle, avec des sujets qui touchent autour du cheval et des cavaliers arabes dans une chevauchée inspirée de la miniature.

L’artiste Rached Chtioui mise également sur l’aspect dynamique de l’art par le biais de l’abstrait. Ses peintures à l’huile dans l’abstraction s’appuient sur des formes géométriques, telles que les carrés, les lignes et leur interaction, ainsi que sur les valeurs et les dégradés de couleurs qui reflètent la profondeur et la dimensions de ses œuvres pour une peinture abstraite lyrique.

Mohamed Ayeb présentera des œuvres où la photographie plastique interagit avec les technologies contemporaines où les sujets tournent entre le patrimoine et l’actualité.

Le vernissage de l’exposition sera marqué par une présentation du livre d’art du sculpteur Hechmi Marzoug, figure emblématique des arts visuels en Tunisie, pour, notamment, sa sculpture de la statue équestre de l’ancien président Habib Bourguiba.