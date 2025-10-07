Le Secrétaire d’État auprès du ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Étranger, Mohamed Ben Ayed, s’est entretenu, lundi, 6 octobre courant, avec l’ambassadeur d’Argentine en Tunisie, José Maria Arbilla.

Au cours de cette rencontre, cite un communiqué du département, Ben Ayed a évoqué l’importance de la préparation de la 5ème session de la commission mixte tuniso-argentine prévue en 2026, appelant au renforcement de la coopération bilatérale dans les secteurs du commerce, de l’agriculture, de l’industrie pharmaceutique, de la technologie et de la santé nucléaire.

De son côté, José Maria Arbilla a réaffirmé la volonté de l’Argentine à développer davantage les relations économiques avec la Tunisie dans la perspective d’instaurer un partenariat fructueux entre les deux pays.