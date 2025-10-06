Le marché boursier a retrouvé des couleurs au terme de cette séance de lundi. Ainsi, l’indice de référence a affiché une embellie de 0,3% à 12323 points, dans un modeste volume de 3,9 millions de dinars (MD), d’après l’analyse quotidienne de l’intermédiaire en bourse Tunisie Valeurs.

Analyse des valeurs :

Le titre SOMOCER a signé la meilleure performance de la séance. L’action du spécialiste des carreaux en céramique s’est appréciée de 4,4% à 0,480 dinars, dans un flux de 31 mille dinars.

Le titre OTH a figuré parmi les plus grands gagnants de la séance. L’action du holding s’est bonifiée de 2,2% à 8,780 dinars. La valeur a été échangée à hauteur de 242 mille dinars sur la séance.

Le titre STAR a accusé la plus forte correction à la baisse de la séance. L’action du leader du secteur de l’assurance en Tunisie a reculé de -4,5% à 219,650 dinars, dans des échanges très réduits de 9 mille dinars.

Le titre ARTES a terminé la séance sur une note morose. L’action du concessionnaire automobile de la marque au losange s’est pliée de -2,9% à 11,170 dinars. La valeur a drainé un volume limité de 38 mille dinars sur la séance.

Le titre AMEN BANK a, également, terminé la séance en territoire négatif. L’action du bras financier du groupe PGI a lâché 0,4% à 45,800 dinars, en alimentant le marché avec des capitaux de 1,6 MD.