Le Bitcoin a atteint un nouveau sommet historique ce week-end, dépassant les 125 000 dollars lors de la séance asiatique dimanche, avant de redescendre légèrement lundi matin autour de 123 900 dollars, selon les données de Reuters. Cette progression confirme l’intérêt continu des investisseurs pour la cryptomonnaie, désormais considérée comme un actif refuge.

Fuite vers les actifs refuges

La flambée du Bitcoin s’explique notamment par une recherche de sécurité financière face à l’instabilité des devises traditionnelles. Les États-Unis traversent une période de paralysie budgétaire et les incertitudes macroéconomiques se multiplient. Dans ce contexte, le Bitcoin attire les investisseurs désireux de protéger leur capital en dehors des circuits financiers classiques.

Les ETF Bitcoin comme moteur de la hausse

Un autre facteur clé réside dans la croissance des investissements via les ETF Bitcoin, ces fonds cotés en Bourse offrant une exposition indirecte à la cryptomonnaie. Ces instruments absorbent une partie importante de l’offre disponible, accentuant la pression haussière sur les prix et contribuant à la dynamique du marché.

Fragilité et volatilité persistante

Malgré cette envolée, les analystes rappellent que le Bitcoin reste un actif hautement volatil. Les variations de prix dépendent autant des émotions du marché que des grands équilibres économiques mondiaux. Les investisseurs doivent donc rester prudents face à la nature instable de cette cryptomonnaie.