Le vendredi 3 octobre, les avocats de l’organisation Adalah ont rencontré environ 80 participants de la flottille. Les forces israéliennes les avaient arrêtés. Ces rencontres se tenaient dans le cadre d’audiences. Le tribunal examinait les ordonnances de détention.

Adalah rapporte que près de 200 audiences ont eu lieu dans la nuit de jeudi à vendredi matin. Personne n’a prévenu les avocats. Les détenus n’ont pas pu se faire assister par un avocat. Les audiences continuaient le lendemain. Elles se déroulaient à la prison de Ktzi’ot. Cette prison se trouve dans le désert du Néguev. Plusieurs centaines de participants de la flottille y restent détenus.

Témoignages de Mauvais Traitements

De nombreux détenus ont signalé des agressions physiques ou verbales. Ces violences venaient des gardiens. Certains affirment n’avoir reçu aucune nourriture depuis leur interception en mer. Les gardiens ont confisqué leurs médicaments sans les remplacer.

D’autres ont mentionné un accès quasi nul à l’eau potable. L’eau disponible dans la prison serait impropre à la consommation. Elle pourrait même être dangereuse pour la santé. Ces conditions de détention soulèvent de sérieuses inquiétudes. Les défenseurs des droits humains le confirment.

Déportations Organisées

Les autorités israéliennes n’ont pas communiqué directement. Cependant, Adalah a confirmé le décollage d’un avion turc ce vendredi. L’ambassade de Turquie à Tel-Aviv coordonnait ce vol.

L’appareil transportait 137 participants. Ils venaient de plusieurs pays. Ces pays incluent la Turquie, l’Italie, les États-Unis, le Royaume-Uni, le Koweït, l’Algérie, la Tunisie, le Maroc, la Mauritanie, la Libye, la Jordanie, la Suisse, Bahreïn et la Malaisie.

Les avocats d’Adalah continuent d’intervenir. Ils contactent les autorités judiciaires et pénitentiaires. Ils demandent la libération des détenus. Ils dénoncent aussi les conditions de détention. Ils les jugent contraires au droit international humanitaire.