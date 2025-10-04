Le ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle a annoncé, dans un communiqué, le lancement de la troisième édition du programme d’appui aux projets et aux petites entreprises en difficulté, dans le cadre de la promotion de l’entrepreneuriat et de l’accompagnement des porteurs de projets pour assurer la pérennité et le développement de leurs activités.

Le ministère informe les porteurs de projets et les responsables des petites entreprises en difficulté qu’ils peuvent s’inscrire à ce programme à partir de ce samedi 4 octobre jusqu’au dimanche 19 octobre courant via le lien suivant https://acces-financement.emploi.gov.tn

Ce programme vise à soutenir les entreprises bénéficiaires afin de préserver les emplois existants et de créer de nouvelles opportunités d’emploi, notamment à travers le rééchelonnement de leurs dettes et la facilitation de l’accès à de nouveaux financements à des conditions avantageuses.

Le projet est mis en œuvre en partenariat avec la Banque tunisienne de solidarité (BTS) et l’Agence française de développement (AFD), dans le cadre du programme d’appui à la formation et à l’insertion professionnelle (PAFIP).