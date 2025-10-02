Les organisateurs de la Flottille Soumoud viennent d’annoncer l’interception et l’enlèvement des participants hier par l’occupant israélien en haute mer, un nouveau crime ont-ils soulignés.

“Nous tenons à vous informer de la situation. Cette initiative pacifique et humanitaire, visant à briser le blocus imposé à Gaza et à ouvrir un couloir sécurisé pour l’acheminement de l’aide, est protégée par le droit international humanitaire.

Nous souhaitons rassurer les familles et proches des participantes et participants de la flottille.

Les avocats de l’ONG Adalah sont présents au port d’Ashdod afin de vérifier la liste complète des personnes arrêtées. Ils espèrent pouvoir les voir dans la soirée. Toute mise à jour vous sera communiquée immédiatement.

Conformément au protocole adopté, tout navire restant injoignable plus de six heures – comme l’Akatala, le Mia Mia ou l’Amsterdam – est considéré comme intercepté et retenu, même si cette information demeure encore officieuse.

Nous attendons la liste officielle des noms des personnes arrêtées dès leur arrivée à Ashdod, ainsi que les informations transmises par nos avocats sur place. Nous continuerons à vous tenir informés en temps réel”.

