L’ambassadeur du Royaume-Uni en Tunisie, Roderick Drummond, s’est félicité du rythme soutenu de la coopération bilatérale mutuellement bénéfique et fructueuse entre les deux pays et de la volonté commune à la consolider.

Reçu, mercredi, par le président de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), Brahim Bouderbala, l’ambassadeur du Royaume-Uni a réaffirmé la disposition de son pays à renforcer les coopérations économique, sociale et académique, à renforcer les échanges commerciaux et touristiques et à multiplier les opportunités d’investissement, indique un communiqué du Parlement.

Il a également mis en avant la régularité des échanges entre gouvernements et les résultats encourageants enregistrés, appelant à approfondir la coopération, notamment dans les domaines de l’éducation, de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique, des échanges culturels, du développement durable, des énergies renouvelables et de la sécurité.

L’entretien a permis aussi d’aborder plusieurs dossiers d’intérêt commun, dont la migration irrégulière et les efforts conjoints déployés par les deux pays dans ce domaine.

A cet égard, Brahim Bouderbala a réaffirmé la position de la Tunisie, à savoir son rejet catégorique d’être un pays de transit ou d’installation pour les migrants irréguliers et son attachement à traiter ces derniers conformément au droit humanitaire et aux conventions internationales.

Le président de l’ARP a, à cette occasion, souligné la solidité des relations tuniso-britanniques et la volonté de dynamiser la coopération bilatérale, notamment dans les domaines culturel, académique, économique et social, ainsi que dans l’enseignement supérieur, la recherche scientifique et les technologies de l’information, en tirant parti de l’expérience britannique en matière d’intelligence artificielle.

Il a, aussi, insisté sur l’importance de renforcer les relations interparlementaires par l’intensification des rencontres et des échanges d’expériences. Il a annoncé, à ce titre, la création d’un groupe de coopération parlementaire avec les pays non membres de l’Union européenne, dont découlera un groupe d’amitié tuniso-britannique destiné à concrétiser les objectifs de ce partenariat.