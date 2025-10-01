Le marché boursier a retrouvé des couleurs au terme de la séance du mercredi , gagnant 0,1 % à 12422 points. En l’absence de transactions de bloc, les volumes ont été faibles sur la séance 3,7 MD, selon l’intermédiaire en bourse, Tunisie Valeurs.

Le titre ASSURANCES MAGHREBIA s’est offert la meilleure performance de la séance. L’action de la compagnie d’assurance a pris +4,5 % à 52,250 D, dans un flux réduit de 10 mille dinars.

Le titre STB a figuré parmi les plus grands gagnants de la séance. L’action de la banque publique s’est appréciée de 3,4 % à 3,980 Dt, en drainant des échanges de 362 mille dinars.

Le titre MAGASIN GENERAL a accusé la plus forte baisse de la séance. Sans faire l’objet de transactions, l’action du spécialiste de la grande distribution a lâché –4,3 %, à 9,470 D.

Le titre SITS n’a pas fait bonne figure sur le marché sur la séance. L’action de la société de promotion immobilière adossée au groupe POULINA a affiché un repli de –3,6 % à 3,000 D. Valeur la plus dynamique de la séance, SITS a alimenté le marché avec des capitaux de 672 mille dinars.