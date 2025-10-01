Un atelier national consacré à la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA) s’est ouvert mardi à Praia. L’événement, organisé par le ministère capverdien de l’Industrie, du Commerce et de l’Énergie, réunit experts, institutions et représentants du secteur privé.

Une stratégie nationale en débat

Organisé en partenariat avec le secrétariat de la ZLECA et la Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique (UNECA), l’atelier vise à clarifier la mise en œuvre de la stratégie nationale. L’objectif est d’aider les entreprises locales, ainsi que les jeunes et les femmes, à bénéficier des nouvelles perspectives offertes par l’accord.

Pendant trois jours, les participants échangeront sur les instruments de la ZLECA, les règles d’origine, la facilitation des échanges, mais aussi sur des thématiques spécifiques au Cap-Vert : économie bleue, transition énergétique et protocole relatif aux femmes et aux jeunes dans le commerce.

Un marché continental à portée des PME

S’exprimant devant la presse, la coordinatrice résidente du système des Nations Unies au Cap-Vert, Patricia Portela de Souza, a rappelé que la ZLECA permettait aux entreprises de toutes tailles d’accéder à un marché continental élargi. Selon elle, l’intégration régionale offre l’opportunité de diversifier l’économie, d’améliorer la compétitivité et de favoriser le développement durable de l’archipel grâce à la réduction des barrières douanières et à une circulation accrue des biens et services.

Un processus participatif déjà engagé

Pour le directeur national de l’Industrie, du Commerce et de l’Énergie, Rito Evora, l’atelier s’inscrit dans une démarche continue de sensibilisation et de partage d’informations. Il a rappelé que la Stratégie nationale d’intégration à la ZLECA avait été élaborée avec le soutien de la UNECA, à travers une large concertation incluant gouvernement, secteur privé et chambres de commerce.

Il a souligné l’engagement du Cap-Vert en faveur du multilatéralisme et d’un commerce fondé sur des règles, appelant les acteurs économiques à prendre part activement aux travaux.

Une ZLECA en phase opérationnelle

Créée en 2018, la ZLECA a été validée en 2024 à l’issue d’un processus de consultation. Elle entre désormais dans une phase de mise en œuvre effective, avec pour ambition de stimuler l’intégration africaine, renforcer les chaînes de valeur régionales et dynamiser les échanges intra-africains. Pour le Cap-Vert, il s’agit de transformer ces opportunités en leviers concrets pour l’économie nationale.