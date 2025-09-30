La Commission internationale pour briser le blocus de Gaza a publié, mardi 30 septembre 2025, un communiqué urgent accusant les autorités italiennes de tentative de « sabotage » de la Flottille Soumoud, après l’annonce du retrait de la frégate militaire italienne initialement chargée de l’escorter.

Une décision jugée défavorable aux civils

Selon la Commission, le ministère italien des Affaires étrangères a informé les participants que la frégate adresserait prochainement un appel radio leur offrant la possibilité de rebrousser chemin avant d’atteindre la “zone critique”.

Dans son communiqué, la Commission affirme que cette démarche ne relève pas de la protection mais d’une volonté de « miner le moral des volontaires » et d’entraver une mission strictement humanitaire.

« C’est de la lâcheté déguisée en diplomatie. Si l’Italie voulait réellement protéger des vies, elle garantirait le passage en sécurité des volontaires vers Gaza », a dénoncé le texte.

L’engagement des participants

La Commission souligne que les militants embarqués ont accepté les risques en toute connaissance de cause. Leur conviction : « Le silence face au blocus, à la famine et aux bombardements est plus dangereux que de prendre la mer pour livrer une aide vitale ».

Le communiqué insiste : « La Flottille continue sa route. La marine italienne n’arrêtera pas cette mission. »

Une critique du silence international

Le texte reproche au gouvernement italien d’avoir choisi de n’accompagner le convoi qu’« jusqu’au seuil du danger », sans utiliser sa force navale pour mettre fin à un blocus jugé illégal.

La Commission dénonce également le silence des gouvernements occidentaux, assimilé à une complicité dans la poursuite du siège imposé à Gaza.

Un appel au monde entier

La déclaration appelle les États et les peuples à prendre des mesures concrètes pour garantir l’arrivée de la Flottille et l’ouverture d’un corridor maritime humanitaire permanent.

Le texte conclut : « Le blocus est illégal, criminel, et le silence du monde est insupportable. Si l’Italie veut être rappelée pour son courage, elle doit naviguer avec nous. »

