Après leur défaite lors de leur premier match de Ligue des Champions, l’Olympique de Marseille et l’Ajax Amsterdam ont déjà la pression. Les Phocéens surfent toutefois sur une belle vague de confiance et doivent en profiter.

2ème de Ligue 1 McDonald’s la saison passée, l’Olympique de Marseille est aujourd’hui 3ème après 6 journées disputées. L’équipe entraînée par Roberto de Zerbi compte 12 points et vient de signer 3 succès de suite face au FC Lorient, au Paris SG et au Racing Club de Strasbourg il y a quelques jours. Entre-temps, les Phocéens ont en revanche chuté lors de leur entrée en lice en UEFA Champions League. L’OM a mené 0-1 sur le terrain du Real Madrid, mais un doublé de Kylian Mbappé a permis aux Merengue de s’imposer 2-1.

Les Marseillais sont tombés avec les honneurs, et ont pu compter sur un immense Geronimo Rulli qui a fait un grand nombre d’arrêts face aux Madrilènes, notamment en première période. Ce soir, Marseille reçoit l’Ajax Amsterdam. 2ème d’Eredivisie la saison dernière, l’Ajax a été champion des Pays-Bas pour la dernière fois en 2021-2022.

Une éternité pour les Ajacides, actuellement 2èmes de la compétition. Les Amstellodamois ont également perdu leur premier match de Ligue des Champions il y a deux semaines. L’équipe entraînée par John Heitinga a été battue 0-2 par l’Inter Milan, vice-champion d’Europe en titre. Marseille – Ajax Amsterdam : sur quelle chaîne et à quelle heure voir le match de Ligue des Champions en direct ?

Diffusion Marseille – Ajax Amsterdam : sur quelle chaîne TV voir le match en direct ?

Le choc de la 2ème journée de l’UEFA Champions League entre Marseille et l’Ajax Amsterdam se déroule ce mardi 30 septembre. Le coup d’envoi est donné à 21 heures au stade Orange Vélodrome. C’est la chaîne TV CANAL+ FOOT qui assure la diffusion de Marseille – Ajax Amsterdam en direct aujourd’hui.