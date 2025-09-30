Le Tunisien Yassine Gharbi a marqué l’histoire ce mardi 30 septembre 2025 en décrochant la médaille d’or du 400 m fauteuil (T54) lors des Championnats du monde de para-athlétisme qui se déroulent à New Delhi.

L’athlète a réalisé un chrono exceptionnel de 44 s 96, établissant un nouveau record du monde.

Podium international

Derrière Gharbi, le Thaïlandais Athiwat Paeng-Nuea a remporté la médaille d’argent en 45 s 29, tandis que le Chinois Dai Yunqiang a complété le podium avec un temps de 45 s 44.

Première médaille d’or tunisienne

Ce sacre constitue la première médaille d’or tunisienne de ces Mondiaux, et la deuxième récompense après le bronze de Raoua Tlili au lancer du poids (F41).

D’autres finales en vue

La journée tunisienne pourrait encore s’illuminer avec la participation de Marwa Brahmi en finale du lancer de massue (F32) prévue à 12h30 (HT).

Une délégation tunisienne engagée

La Tunisie est représentée à New Delhi par 11 athlètes (5 femmes et 6 hommes), parmi lesquels figurent :

Raja Jebali (poids F40),

Yosra Ben Jemaa (javelot F34),

Marwa Brahmi (massue et poids F32),

Raoua Tlili (poids et disque F41),

Jihène Azaiez (poids F46),

Rouay Jebabli (400 m et 1500 m T12),

Amenallah Tissaoui (400 m et 1500 m T37),

Yassine Guennichi (poids F36),

Walid Ktila (100 m, 400 m et 800 m T34),

Yassine Gharbi (100 m, 200 m, 800 m et 1500 m T54),

Nidhal Khelifi (100 m et 200 m T53).