Le ministre de l’Équipement et de l’Habitat, Slah Zouari, a effectué, ce lundi, une visite d’inspection au chantier du projet de l’entrée sud de la capitale, au niveau de la zone Saint-Gobain – Djebel Jelloud.

Il a tenu, à cette occasion, une réunion avec les représentants du groupement d’entreprises et des bureaux d’études, en présence du directeur général des ponts et chaussées.

Selon un communiqué du ministère de l’Équipement, la séance a permis de passer en revue l’état d’avancement du projet et de discuter des défis liés à la continuité des travaux.

A cette occasion, le ministre a recommandé de respecter le délai fixé à fin 2026 pour l’achèvement de cette tranche du projet, tout en accélérant le rythme des travaux.

Il a également souligné l’importance d’un suivi permanent afin de garantir une exécution conforme aux normes de qualité et de sécurité.