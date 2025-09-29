La première étape de la Ligue des champions africaine 2025-2026 s’est conclue ce week-end avec les matchs retour du 1er tour préliminaire. Plusieurs formations ont validé leur billet pour la suite de la compétition, à l’issue de rencontres disputées du vendredi 26 au dimanche 28 septembre.

Les clubs maghrébins au rendez-vous

Les équipes d’Afrique du Nord ont largement répondu présent. L’Espérance Sportive de Tunis a dominé les Forces Armées du Niger (4-1 à l’aller, 3-0 au retour), tandis que l’US Monastir a surclassé les Sierra-Léonais d’East End Lions (4-0 après un 3-1 à l’aller).

En Algérie, le MC Alger a assuré sa qualification avec une victoire nette à domicile face au FC Fassell du Libéria (3-0), avant de préserver l’avantage à l’extérieur (0-0). Même efficacité pour la JS Kabylie, large vainqueur de Bibiani Gold Stars (5-0, 2-0). Le Maroc place également ses représentants, avec l’AS FAR et la RS Berkane tous deux qualifiés, respectivement face au Real de Banjul et à l’ASCK du Togo.

Qualifications sur le fil et tirs au but décisifs

Plusieurs confrontations ont nécessité une séance de tirs au but. Les Black Bulls du Botswana ont éliminé les AC Léopards du Congo (0-0 sur les deux matchs, 5-4 aux tirs au but), tout comme Nsingizini Hotspurs (Eswatini), qui ont dominé Simba Bhora du Zimbabwe après un score cumulé d’1-1 (4-2 aux tirs). Le Rahimo FC du Burkina Faso a également eu recours à cette procédure pour se qualifier face à Mangasport du Gabon (0-0, 4-2 t.a.b.).

À noter la qualification de Power Dynamos (Zambie), tombeur de l’ASEC Mimosas à l’issue d’un match serré (0-1, 1-0, 5-4 t.a.b.), tandis que Police FC (Kenya), malgré une victoire 3-1 au retour, a été éliminé par Mogadishu CC, vainqueur à l’aller 2-0.

De solides performances à domicile

Certains clubs se sont largement imposés sur l’ensemble des deux manches. L’Orlando Pirates (Afrique du Sud) a surclassé Lioli FC (4-0, 3-0), tandis que le Stade Malien n’a laissé aucune chance à AS Tempête (2-0, 5-0). Même démonstration du côté de l’Atletico Petroleos d’Angola (3-0, 3-0).

Parmi les autres qualifiés notables : Vipers SC (Ouganda), Elgeco Plus (Madagascar), Ethiopian Insurance, Horoya AC (Guinée), et FC Nouadhibou (Mauritanie).

Dernière rencontre en attente

Seule rencontre restante : celle entre St-Eloi Lupopo (RD Congo) et El-Merreikh (Soudan), dont le match aller s’est soldé par une victoire 1-0 en faveur des Congolais. Le résultat du retour déterminera le dernier club à rejoindre le tour suivant