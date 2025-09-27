Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, a souligné, lors de sa rencontre ce vendredi avec la directrice générale de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), Amy Pope, en marge de sa participation aux travaux de la 80e session de l’Assemblée générale des Nations Unies à New York, la nécessité d’adopter une approche globale pour traiter les causes profondes de la migration irrégulière et démanteler les réseaux de traite.

Au cours de cet entretien, Nafti a appelé à renforcer le principe de solidarité internationale en matière de migration et à œuvrer à trouver des solutions plus globales et efficaces afin d’assurer un équilibre entre la lutte contre la migration irrégulière et la promotion de voies légales de migration.

Il a, par ailleurs, réaffirmé la position de principe constante de la Tunisie, qui refuse d’être un pays de transit ou d’installation pour les migrants en situation irrégulière, tout en évoquant la coopération et la coordination entre la Tunisie et l’OIM et les moyens de les renforcer.

De son côté, la directrice générale de l’OIM a salué les progrès réalisés par la Tunisie dans la gestion du dossier migratoire au cours de la période récente, réitérant l’engagement de l’organisation à poursuivre son appui et son accompagnement dans ses efforts.

Elle a rappelé, à ce titre, la réussite de sa visite de travail en Tunisie à l’occasion de la tenue, en mai dernier, de la conférence internationale sur la contribution des diasporas au développement de leurs pays d’origine.