Le Partenariat Européen Water4All a lancé un nouvel appel de recherche transnational conjoint sur l’Eau et la Santé:« Water and Health » pour soutenir les projets de recherche et d’innovation visant à améliorer la sécurité hydrique à long terme, a annoncé le ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique sur son site officiel.

Les propositions de recherche et d’innovation soumises doivent aborder au moins l’un des thèmes suivants, à savoir, les contaminants d’origine hydrique et les risques sanitaires, les outils et technologies innovants pour la surveillance de la qualité de l’eau et de l’exposition, le traitement de l’eau et l’atténuation de l’exposition et la gouvernance, l’innovation socio-économique et l’intégration des politiques pour l’eau et la santé.

Les propositions devront démontrer une connaissance des législations et des cadres politiques nationaux et internationaux pertinents pour l’appel.

La date limite de dépôt des pré-propositions est fixée au 13 novembre 2025.

Pour avoir plus d’informations, les personnes intéressées peuvent consulter le lien: https://www.water4allpartnership.eu/joint-activities/water4all-2025-joint-transnational-call