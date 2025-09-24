Porté par ses stars Kylian Mbappé et Vinicius Junior, tous deux décisifs, le Real Madrid, leader toujours invaincu, a logiquement dominé le promu Levante (4-1) mardi, signant une sixième victoire en six journées de Liga.

Le géant espagnol (1er, 18 points) prolonge ainsi son début de saison parfait sous les ordres de son nouvel entraîneur Xabi Alonso et prend provisoirement cinq longueurs d’avance sur son grand rival, le FC Barcelone (2e, 13 points) et douze sur son voisin, l’Atlético (12e, 6 points), qu’il affronte samedi (16h15).

Mbappé, auteur d’un doublé en seconde période, d’abord sur un pénalty transformé avec une panenka (64e, s.p), puis en faisant parler sa vitesse, bien lancé par Arda Guler (66e), a confirmé son début de saison stratosphérique, avec désormais 11 réalisations en 9 matches toutes compétitions confondues en club et en sélection.

Il a superbement pris le relai de son compère brésilien Vinicius, qui avait ouvert le score d’un coup de génie de l’extérieur du pied droit (28e) et parfaitement servi en contre le jeune argentin Franco Mastantuono, buteur pour la première fois sous le maillot merengue (38e).

L’attaquant camerounais Etta Eyong, opportuniste devant le gardien belge Thibaut Courtois, avait réduit l’écart en début de deuxième mi-temps (54e) pour les promus (16e, 4 points).