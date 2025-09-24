La nouvelle saison artistique et culturelle au Musée National d’Art Moderne et Contemporain (MACAM Tunis) démarrera avec une exposition d’art contemporain intitulée : « Illuminations contemporaines » dont le vernissage aura lieu ce vendredi 26 septembre 2025, à partir de 16h00, dans la salle des expositions temporaires.

Situé à la Cité de la Culture, Chedly Klibi, le MACAM Tunis est le premier musée dédié à toutes les formes d’arts plastiques et visuels en Tunisie dont l’inauguration a eu lieu à l’occasion de l’ouverture de la Cité de la Culture le 19 mars 2018.

Placé sous la tutelle du ministère des Affaires culturelles, MACAM Tunis a pour mission principale l’étude, la gestion, la restauration, la conservation et l’exposition d’œuvres artistiques, selon les normes muséales internationales, en plus de promouvoir les expériences visuelles et plastiques contemporaines.

Le musée est composé d’une grande salle d’exposition semi-permanente, d’une salle d’exposition temporaire et d’une galerie d’art moderne et contemporain “Galerie MAKAM” ainsi que d’un hall d’accueil aménagé en circonstances pour abriter divers événements. Il dispose d’une réserve dédiée au stockage des collections d’un atelier d’assistance technique et d’un atelier de restauration, aménagés sous des conditions de conservation hautement étudiées.

MACAM Tunis compte, aussi, un espace dédié aux enfants (MACAM Kids), une boutique muséale (Bookshop) et un Centre de recherche et de documentation en arts visuels.