La Russie a approuvé une feuille de route spéciale comprenant 40 initiatives pour faciliter l’arrivée et l’adaptation des spécialistes étrangers, a annoncé mardi l’Agence pour les initiatives stratégiques (ASI).

Élaboré avec le ministère russe de l’Intérieur, ce plan vise à simplifier les démarches administratives, à accélérer la reconnaissance des diplômes et à améliorer le processus d’intégration des professionnels étrangers.

Un guichet unique et des services renforcés

Le projet prévoit notamment :

la création d’un guichet unique pour centraliser les formalités,

un accès élargi aux soins médicaux,

et une procédure simplifiée pour valider les diplômes étrangers.

La feuille de route cible différents profils : étudiants talentueux, scientifiques, entrepreneurs, investisseurs et professionnels créatifs.

Mise en œuvre fédérale

Approuvé par le Centre interministériel de soutien à la réinstallation et à l’adaptation des immigrants, le document engage désormais les agences fédérales russes à appliquer ces mesures et à proposer des solutions pour lever les obstacles à l’installation de talents.

« Pour les étrangers talentueux, nous créons un parcours simple et transparent vers l’installation et l’adaptation en Russie, depuis les démarches administratives jusqu’à la scolarisation des enfants », a expliqué Alexandre Vaino, directeur du programme « Jeunes professionnels » de l’ASI.

Une ouverture conditionnée

Selon l’ASI, l’objectif principal est de montrer que « la Russie est ouverte à ceux qui partagent ses valeurs traditionnelles et choisissent consciemment le pays comme nouveau foyer ».