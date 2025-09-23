Palmarès complet des trophées de la soirée du Ballon d’or 2025 lundi à Paris:

. Ballon d’or masculin:

Ousmane Dembélé (FRA/Paris Saint-Germain)

. Ballon d’or féminin:

Aitana Bonmati (ESP/FC Barcelone)

. Trophée Johan Cruyff (meilleur entraîneur)

Luis Enrique (ESP/PSG)

. Trophée Johan Cruyff (meilleure entraîneure)

Sabrina Wiegman (NED/Angleterre)

. Trophée Gerd Müller (meilleur buteur)

Viktor Gyökeres (SWE/Arsenal)

. Trophée Gerd Müller (meilleur buteuse)

Ewa Pajor (POL/FC Barcelone)

. Trophée Raymond Kopa (meilleur jeune)

Lamine Yamal (ESP/FC Barcelone)

. Trophée Raymond Kopa (meilleure jeune)

Vicky Lopez (ESP/FC Barcelone)

. Trophée Lev Yachine (meilleur gardien):

Gianluigi Donnarumma (ITA/PSG/Manchester City)

. Trophée Lev Yachine (meilleure gardienne):

Hannah Hampton (ENG/Chelsea)

. Prix Socrates (action caritative)

Fondation Xana (Créée par Luis Enrique pour les enfants malades)

. Meilleure équipe masculine:

Paris Saint-Germain (FRA)

. Meilleure équipe féminine:

Arsenal (ENG).