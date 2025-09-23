Palmarès complet des trophées de la soirée du Ballon d’or 2025 lundi à Paris:
. Ballon d’or masculin:
Ousmane Dembélé (FRA/Paris Saint-Germain)
. Ballon d’or féminin:
Aitana Bonmati (ESP/FC Barcelone)
. Trophée Johan Cruyff (meilleur entraîneur)
Luis Enrique (ESP/PSG)
. Trophée Johan Cruyff (meilleure entraîneure)
Sabrina Wiegman (NED/Angleterre)
. Trophée Gerd Müller (meilleur buteur)
Viktor Gyökeres (SWE/Arsenal)
. Trophée Gerd Müller (meilleur buteuse)
Ewa Pajor (POL/FC Barcelone)
. Trophée Raymond Kopa (meilleur jeune)
Lamine Yamal (ESP/FC Barcelone)
. Trophée Raymond Kopa (meilleure jeune)
Vicky Lopez (ESP/FC Barcelone)
. Trophée Lev Yachine (meilleur gardien):
Gianluigi Donnarumma (ITA/PSG/Manchester City)
. Trophée Lev Yachine (meilleure gardienne):
Hannah Hampton (ENG/Chelsea)
. Prix Socrates (action caritative)
Fondation Xana (Créée par Luis Enrique pour les enfants malades)
. Meilleure équipe masculine:
Paris Saint-Germain (FRA)
. Meilleure équipe féminine:
Arsenal (ENG).