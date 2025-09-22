Tunis, 22 septembre 2025 – La société Transtu a publié sur son site officiel les nouveaux horaires d’hiver des bus et du métro pour la saison 2025–2026.

Cette mesure s’inscrit dans le cadre de la rentrée scolaire et du retour au système des deux séances. L’objectif affiché est de mieux absorber l’augmentation du nombre de voyageurs et d’assurer une meilleure fluidité du transport public.

Pour répondre à la forte demande, la compagnie a annoncé la mise en place de voyages supplémentaires aux heures de pointe. Elle a également réactivé certaines lignes d’autobus longtemps suspendues en raison du manque de matériel roulant, comme la ligne 3A, reliant la station Ali Belhouane, au centre de Tunis, à la zone de Ksar Saïd 2.

La société rappelle que l’ensemble du programme détaillé des départs est désormais disponible en ligne et couvrira toute la période de l’hiver 2025–2026.