La 7e journée du championnat de Ligue 1 de football professionnel a livré ses premiers enseignements ce week-end. L’ES Zarzis s’est installée en tête du classement grâce à sa large victoire à Kairouan, tandis que le Club Africain a été surpris à Metlaoui.

Résultats du dimanche : Metlaoui fait tomber le Club Africain

À Metlaoui, l’Espérance Sportive locale a signé une victoire de prestige face au Club Africain (1-0). Ahmed Ouled Bahi a inscrit l’unique but de la rencontre dès la 10e minute, condamnant les visiteurs à leur deuxième défaite de la saison.

À Ben Guerdane, l’USBG et la JS Omrane se sont neutralisées (0-0), un score qui n’arrange réellement aucune des deux formations, toujours en quête de régularité.

Les matchs de samedi : Zarzis impressionne à Kairouan

Samedi, l’ES Zarzis a frappé un grand coup en déplacement à Kairouan. Victorieux 4-1 face à la JSK, les Zarzissiens ont déroulé grâce à un doublé de Stanley Oguh (13’, 40’) et aux réalisations d’Innocent Nshuti (19’) et Moomen Rahmani (27’). Abdullay Kanou avait pourtant ouvert le score pour les locaux dès la 11e minute.

À Gabès, l’ASG et le CS Sfaxien n’ont pu se départager (0-0), un résultat qui ralentit la progression des deux équipes dans le classement.

Les rencontres à venir : gros chocs mercredi

La 7e journée se poursuivra mercredi 24 septembre avec quatre affiches importantes :

Espérance de Tunis – Olympique de Béja (à Radès)

Stade Tunisien – AS Marsa (au Bardo)

AS Soliman – Étoile du Sahel (à Menzel Bourguiba)

US Monastir – CA Bizertin (à Monastir)

Ces rencontres pourraient rebattre les cartes dans le haut du tableau.

Classement provisoire : Zarzis devant, Club Africain et Stade Tunisien à l’affût

Avec 16 points en 7 matchs, l’ES Zarzis occupe la première place, suivie du Stade Tunisien (14 pts, 6 matchs) et du Club Africain (13 pts, 7 matchs). L’Espérance ST, quatrième avec 11 points mais un match en moins, reste à portée.

Dans la deuxième partie du tableau, l’Étoile du Sahel (14e, 5 points) et l’Olympique de Béja (16e, 2 points) sont en difficulté, tandis que l’AS Soliman ferme presque la marche avec 4 points.

La suite de cette 7e journée sera décisive pour confirmer les ambitions ou alerter sur les faiblesses de plusieurs équipes phares du championnat