La cinquième journée de Premier League a offert son lot de surprises et confirmé la solidité de Liverpool, seul leader après son succès dans le derby face à Everton (2-1).

Liverpool intraitable

Les Reds poursuivent leur série parfaite avec une cinquième victoire en autant de rencontres. Grâce à ce nouveau succès, ils caracolent en tête du classement avec 15 points et un avantage de six buts de différence. Everton, malgré une prestation combative, reste bloqué à 7 points et recule dans la hiérarchie.

Tottenham accroché, Chelsea battu

Tottenham a dû se contenter d’un nul spectaculaire (2-2) à Brighton. Les Spurs, deuxièmes avec 10 points, voient Liverpool s’échapper. De son côté, Chelsea a chuté à Old Trafford face à Manchester United (2-1). Les Blues restent cependant bien placés dans la première moitié du tableau (6e, 8 points).

Crystal Palace et Fulham en forme

Crystal Palace a réalisé une belle opération en s’imposant sur la pelouse de West Ham (2-1), grimpant à la 4e place avec 9 points. Fulham, solide contre Brentford (3-1), pointe désormais à la 7e place avec 8 points.

Leeds et Manchester United respirent

Leeds United s’est offert une victoire précieuse chez Wolverhampton (3-1). Avec 7 points, le club retrouve de l’air et devance de justesse Manchester United, désormais 10e mais relancé grâce à son succès face à Chelsea.

Un dimanche décisif pour Arsenal et City

Trois affiches restent au programme de cette 5e journée : Bournemouth reçoit Newcastle et Sunderland accueille Aston Villa à 15h00. Mais le choc tant attendu aura lieu à 17h30 avec le duel entre Arsenal (3e, 9 points en 4 matches) et Manchester City (12e, 6 points en 4 matches).

Classement partiel après samedi

Liverpool domine avec 15 points, suivi de Tottenham (10 pts) et Arsenal (9 pts, un match en moins). En bas de tableau, Wolverhampton reste lanterne rouge avec zéro point, derrière Aston Villa (2 pts) et West Ham (3 pts).