Le ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie organisera, lundi 22 septembre 2025, une conférence à Tunis, suivie de l’inauguration d’une nouvelle ligne de production de la société publique « El Kanaouet » à Sousse.

Près de 200 chercheurs et experts venus de Tunisie, des pays voisins, de la région MENA, du Canada et d’Europe sont attendus à cette conférence, consacrée à la fabrication et à l’installation de tuyaux pression, a indiqué le ministère dans un communiqué.

L’événement se poursuivra l’après-midi par une visite sur site dans la zone industrielle d’Enfidha (gouvernorat de Sousse), marquant le lancement officiel de la nouvelle ligne de production. L’inauguration formelle est prévue à 16h30.