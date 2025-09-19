Les recettes des exportations de lâ€™huile dâ€™olive tunisienne ont enregistrÃ©, durant les dix premiers mois de la campagne 2024/2025 (de novembre jusqu’Ã aoÃ»t), une baisse de 29,5%, par rapport Ã la mÃªme pÃ©riode de campagne Ã©coulÃ©e, pour atteindre 3386,3 millions de dinars (MD), indique lâ€™Observatoire National de lâ€™Agriculture, dans son bulletin mensuel “ONAGRI vigilance”, publiÃ©, vendredi.

En effet, le prix moyen enregistrÃ© a baissÃ© de 49,4%, soit 13,40 D/kg contre 26,51 D/kg enregistrÃ© Ã fin aoÃ»t 2024. Les quantitÃ©s exportÃ©es ont atteint 252,7 mille tonnes, en hausse en volume de 39,4%, par rapport Ã mÃªme pÃ©riode de la campagne 2023/2024.

Au cours du mois dâ€™aoÃ»t 2025, lâ€™Espagne a Ã©tÃ© la principale destination de lâ€™huile dâ€™olive tunisienne avec 39,9% des quantitÃ©s exportÃ©es, suivie par lâ€™Italie et le Canada avec respectivement 17,8% et 10,7%.

Durant la mÃªme pÃ©riode les exportations de lâ€™huile dâ€™olive biologique ont atteint 48,9 mille tonnes dâ€™une valeur de 664,8 MD avec un prix moyen de 13,60 DT/kg. Leur part dans le total des exportations de lâ€™huile dâ€™olive tunisienne est de 19,4% et 19,6% respectivement, en termes de quantitÃ© et de valeur.

Les quantitÃ©s de lâ€™huile dâ€™olive conditionnÃ©e reprÃ©sentent 6,1% de total de lâ€™huile dâ€™olive biologique exportÃ©e.Lâ€™Italie est la principale destination de lâ€™huile dâ€™olive biologique tunisienne avec 51,6% des quantitÃ©s exportÃ©es suivie par lâ€™Espagne et lâ€™USA, avec respectivement 19,7% et 17,4%.