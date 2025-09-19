La première journée de la phase de ligue de la Ligue des champions s’est poursuivie jeudi avec des fortunes diverses pour les favoris. Manchester City et le FC Barcelone ont tenu leur rang, respectivement face à Naples et Newcastle, tandis que Monaco a lourdement chuté à Bruges.

Haaland atteint les 50 buts en C1

À l’Etihad Stadium, Manchester City s’est imposé 2-0 face au Napoli. Après une première période marquée par des imprécisions offensives, les Citizens ont profité de l’exclusion du capitaine napolitain Giovanni Di Lorenzo pour faire la différence après la pause.

Erling Haaland, 25 ans, est entré un peu plus dans l’histoire en devenant le plus jeune joueur à atteindre la barre des 50 buts en Ligue des champions. Son but à la 56e minute a libéré les siens, avant que Jérémy Doku n’aggrave le score à la 67e minute, mettant définitivement les Italiens hors de portée.

Rashford guide le Barça à St James’ Park

Dans l’autre affiche de la soirée, le FC Barcelone s’est imposé 2-1 sur la pelouse de Newcastle. Dans une ambiance électrique à St James’ Park, les Catalans ont fait la différence grâce à Marcus Rashford. L’ailier anglais, prêté par Manchester United, a signé un doublé en seconde période : une tête victorieuse à la 58e minute, puis une frappe précise à la 67e.

Anthony Gordon a relancé les Magpies à la 90e minute, mais trop tard pour inverser le cours du match. Ce succès place idéalement le Barça avant la réception du Paris SG le 1er octobre, lors de la deuxième journée.

Monaco en grande difficulté en Belgique

Le contraste fut saisissant du côté de Monaco. En déplacement au Club Bruges, les joueurs de la Principauté ont subi une lourde défaite (4-1). Le tournant du match est intervenu très tôt : Maghnes Akliouche a manqué un penalty à la 9e minute, alors que le score était encore vierge.

Les Belges ont ensuite pris feu, inscrivant trois buts en seulement dix minutes : Nicolo Tresoldi (32e), Raphael Onyedika (39e) et Hans Vanaken (42e) ont rapidement scellé le sort de la rencontre. En seconde période, Mamadou Diakhon a ajouté un quatrième but (75e), avant qu’Ansu Fati ne sauve l’honneur monégasque dans le temps additionnel.

Monaco démarre ainsi sa campagne européenne par un revers inquiétant, tandis que Bruges confirme son statut d’équipe redoutable sur la scène continentale.