La CONECT International annonce, mercredi, une mission économique tunisienne à Antananarivo, Madagascar, du 2 au 6 novembre 2025, en collaboration avec le Groupement des Entreprises de Madagascar (GEM).

Selon la Confédération des Entreprises Citoyennes de Tunisie, “cette mission vise à renforcer les liens économiques tuniso-malgaches et à explorer de nouvelles opportunités de partenariat”. Au programme, un forum économique tuniso-malgache, des rencontres B2B avec les acteurs clés du marché malgache et des visites d’entreprises et d’unités industrielles.

Les secteurs ciblés dans le cadre de cette mission sont ceux de l’agro-alimentaire, des BTP & matériaux de Construction, de l’enseignement Supérieur & la formation Professionnelle, des énergies renouvelables, de la santé, du tourisme et des TIC.

“Madagascar, membre du COMESA et de la ZLECAf, représente pour les entreprises tunisiennes une porte d’entrée stratégique vers les marchés africains, avec des avantages préférentiels et une réduction progressive des barrières tarifaires”, souligne la Confédération.

Les relations entre la Tunisie et Madagascar, établies depuis plus de 55 ans, se sont, récemment, renforcées par un accord-cadre bilatéral et plusieurs mémorandums d’entente (janvier 2025). Les échanges commerciaux, en nette progression, ont atteint près de 9,14 millions USD en 2023, dont 7,93 millions d’exportations tunisiennes (électronique, huiles végétales, machines, produits agroalimentaires) et 4,40 millions d’exportations malgaches vers la Tunisie.

Grâce à son capital humain jeune, ses ressources naturelles et ses secteurs porteurs tels que l’ agro-industrie, les énergies renouvelables, les mines, le numérique et le tourisme durable, Madagascar constitue un partenaire de choix pour diversifier les marchés, développer des partenariats gagnant-gagnant et renforcer la présence tunisienne dans l’intégration économique africaine. En cas d’intérêt, les entreprises peuvent remplir le formulaire d’inscription suivant au plus tard le vendredi 26 septembre 2025 : https://forms.gle/19BgDvGghYjpG5rX8