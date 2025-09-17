Robert Redford est mort le 16 septembre 2025 à Sundance (Utah), à 89 ans. Acteur, réalisateur et producteur, il a marqué le cinéma américain par des rôles forts et une action continue en faveur du cinéma indépendant.

Des débuts à la célébrité

Né en 1936 à Santa Monica, il commence à la télévision dans les années 1950. Il s’impose au cinéma dans les années 1960. En 1969, Butch Cassidy et le Kid le révèle au monde aux côtés de Paul Newman. Le duo se retrouve en 1973 dans L’Arnaque, sacré sept fois aux Oscars. Les années 1970 confirment sa popularité avec Jeremiah Johnson, Les Trois Jours du Condor et Les Hommes du président.

Un réalisateur récompensé

En 1980, Redford passe derrière la caméra avec Des gens comme les autres. Le film remporte quatre Oscars, dont meilleur réalisateur. Il enchaîne avec Et au milieu coule une rivière (1992) et L’Homme qui murmurait à l’oreille des chevaux (1998). Sa mise en scène privilégie les personnages, la nature et des récits simples.

Sundance, un levier pour l’indépendant

En 1981, il fonde le Sundance Institute et son festival. L’objectif est clair : accompagner les auteurs et montrer leurs films. Sundance devient un passage important pour des réalisateurs comme Quentin Tarantino ou Steven Soderbergh.

Hommages

Après l’annonce de sa mort, de nombreuses voix saluent sa carrière. Meryl Streep évoque « un des lions du cinéma américain ». Jane Fonda parle d’« une Amérique à défendre ». Barack Obama salue « un conteur et un pionnier ». En France, la ministre de la Culture Rachida Dati rend hommage à « un géant du cinéma américain ».

Une fin de carrière discrète

Redford tourne encore dans The Old Man and the Gun (2018). Il apparaît une dernière fois dans Avengers: Endgame (2019). Il se retire ensuite des plateaux.

Ce qu’il laisse

Des films populaires. Un Oscar du meilleur réalisateur. Un festival qui a aidé des générations de cinéastes. Un parcours où il a mêlé succès public et soutien aux auteurs.