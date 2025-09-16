Vingt navires ont pris le large depuis différents ports tunisiens, dont Sidi Bou Saïd, pour rejoindre la Flottille Sumud pour Gaza. Objectif affiché : briser le blocus israélien imposé à la bande de Gaza. À bord, des militants venus de plusieurs pays se sont embarqués pour porter un message de solidarité.

Le symbole du navire « Deir Yassin »

Parmi les bateaux engagés, l’un porte le nom de « Deir Yassin ». Ce choix rappelle le massacre éponyme et incarne la volonté des organisateurs de mettre la mémoire et l’histoire au service de la cause palestinienne.

Une mobilisation internationale

La flottille rassemble des activistes originaires de Tunisie, d’Algérie, du Royaume-Uni ou encore des États-Unis. Au total, des participants issus de 44 nationalités prennent part à l’initiative. Plusieurs figures du mouvement maghrébin de solidarité figurent également parmi les embarqués.

Nouvelle stratégie après l’échec terrestre

Cette action marque un changement de stratégie. Après l’échec de la caravane terrestre, les organisateurs ont opté pour la voie maritime. Ils espèrent que la pression internationale permettra à au moins une partie de la flottille d’atteindre Gaza.

Un message adressé aux habitants de Gaza

Dans leurs déclarations, les militants reconnaissent les retards et les difficultés rencontrés. Mais ils affirment leur détermination à poursuivre, en réaffirmant leur promesse d’espoir et leur volonté de rencontrer la population de Gaza.