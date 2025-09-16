L’UNESCO et la Fondation Docteur Sadok Besrour (Canada) ont signé le 15 septembre 2025, un accord pour la mise en œuvre du projet Soutenir le rôle de la culture dans le développement durable en Tunisie d’un budget de 1,5 million USD. Cet accord a été signé au siège de l’UNESCO à Paris par le directeur du Bureau régional de l’UNESCO pour le Maghreb, Charaf Ahmimed, et Sadok Besrour, le président de la Fondation qui porte son nom, (France), en présence de l’Ambassadeur et Délégué permanent de la Tunisie auprès de l’UNESCO, Dhia Khaled, indique l’UNESCO dans un communiqué qui souligne que ce partenariat contribuera à renforcer le rôle de la culture comme moteur de développement durable en Tunisie et à encourager les synergies régionales au Maghreb.

Le projet, conduit pendant quatre ans (septembre 2025 – novembre 2029), apportera un appui à la Tunisie dans les domaines de la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel lié à l’artisanat, la protection du patrimoine mondial, la formation aux métiers du patrimoine et la promotion de l’économie créative.

La sauvegarde de savoirs et savoir-faire liés à l’artisanat et menacés de disparition sera renforcée grâce à un programme de transmission de 28 maîtes-artisans (7 par année de projet) à 84 apprentis (3 par métier et par an), contribuant ainsi à la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de la Tunisie, dont les 9 éléments inscrits sur la Liste de l’UNESCO sont tous liés directement ou indirectement au domaine de l’artisanat.

La sauvegarde du patrimoine mondial bénéficiera d’un appui technique et de renforcement des capacités des acteurs impliqués dans la gestion des 9 sites du patrimoine mondial de la Tunisie. Ce thème inclura également une composante dédiée au dernier site inscrit, celui de Djerba, ainsi qu’un soutien à la finalisation du projet “Route du patrimoine UNESCO” en Tunisie et au développement de la thématique de la sauvegarde des systèmes oasiens.

La formation aux métiers du patrimoine est un besoin fondamental pour lequel le projet entend soutenir les efforts déployés par les institutions nationales tunisiennes, appuyées par un certain nombre d’acteurs internationaux. L’objectif est de former des jeunes comme intervenants qualifiés et futurs formateurs et ainsi de pérenniser cette action.

Pour ce qui est de la promotion de l’économie créative, l’objectif est de mieux faire connaître le potentiel de celle-ci, en particulier au niveau local, auprès des villes de Tunisie, essentiellement via le programme du Réseau des Villes créatives de l’UNESCO (RVCU). Cette activité permettra de renforcer les capacités des acteurs locaux qui pourraient ensuite, s’ils le souhaitent, mettre cela à profit pour la préparation de dossiers de candidature de villes au RVCU pour les cycles de 2027 et de 2029.

La communication en faveur du rôle de la culture dans le développement durable visera à promouvoir l’esprit et les objectifs de ce projet qui est inédit à bien des égards par la nature du partenaire de l’UNESCO (la Fondation), le cadre de coopération qui le porte (établissement d’un fonds général), sa durée (5 ans) et la diversité de son contenu (plusieurs composantes du mandat de l’UNESCO dans le domaine de la culture). Ces particularités servent le plaidoyer que porte l’UNESCO, à savoir promouvoir le rôle de la culture dans le développement durable et encourager les pays à adopter des politiques culturelles (thème de la Conférence mondiale sur les politiques culturelles et le développement durable – MONDIACULT 2025).