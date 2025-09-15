Ons Jabeur franchit une nouvelle étape dans sa carrière hors des courts. La championne tunisienne a confirmé la création de son académie de tennis à Dubaï. L’ouverture est prévue dans le cadre d’un partenariat avec le campus de Dubai Academic City. Ce projet marque l’aboutissement d’un rêve personnel et professionnel qu’elle porte depuis plusieurs années.

Une première annonce en Tunisie

En décembre 2023, Ons Jabeur avait présenté à Tunis l’idée d’une académie dédiée à la formation des jeunes talents. Reçue au Palais de la Kasbah par l’ancien Premier ministre Ahmed Hachani, elle avait partagé son ambition de doter son pays d’un centre de formation de haut niveau. Ce projet symbolisait déjà sa volonté de transmettre son expérience et d’inspirer la jeunesse tunisienne.

L’Académie de Dubaï

La concrétisation prend aujourd’hui forme aux Émirats arabes unis. L’Ons Jabeur Academy s’installe à Dubaï, un lieu reconnu pour ses infrastructures sportives modernes et son ouverture internationale. L’objectif reste le même : offrir aux jeunes joueurs un encadrement professionnel et les aider à croire en leur potentiel.

Inspirer une nouvelle génération

Ons Jabeur s’appuie sur son parcours pour donner aux jeunes la possibilité de progresser et de découvrir la passion du tennis. Son académie veut être un espace de formation, mais aussi un lieu de transmission et de valeurs. À Dubaï, elle ouvre une porte sur le futur du tennis et inscrit son nom dans une démarche durable tournée vers la relève.