La 1ère édition du concours de la meilleure innovation pour la valorisation de la figue de barbarie “CACTUS INNOV”, a été lancée par le Groupement Interprofessionnel des Fruits (GIFruits), avec l’appui du projet d’Accès aux Marchés des Produits Agroalimentaires et de Terroir( PAMPAT).

« CACTUS INNOV» a pour objectif de stimuler l’émergence d’initiatives novatrices dans l’ensemble de la chaine de valeur du cactus tout en renforçant la compétitivité de la filière sur les marchés locaux et internationaux, selon un communiqué publié, vendredi, par les organisateurs de la manifestation.

Cette initiative s’inscrit, aussi, dans la continuité des efforts menés dans le cadre de la Stratégie Nationale de Valorisation et de Promotion des Produits du Terroir, lancée en 2022 par le Ministère de l’Agriculture avec l’appui du projet PAMPAT, mettant en lumière la figue de barbarie comme produit phare du terroir tunisien dans deux régions pilotes : Nabeul et Kairouan.

Ce concours vise, également, à encourager et accompagner les entrepreneurs tunisiens en leur offrant une excellente opportunité pour présenter leurs produits innovants et leur savoir-faire.

Il est ouvert à toutes les entreprises en activité implantées en Tunisie et travaillant sur un projet innovant lié à la valorisation du figuier de barbarie, représentées par l’un de leurs dirigeants.

Les candidats peuvent concourir dans différents domaines, notamment, les produits agroalimentaires innovants, les produits cosmétiques y compris les extraits et principes actifs testés et commercialisés ainsi que d’autres produits inspirés du cactus, souligne la meme source.

Et de préciser que le dossier de candidature est disponible en téléchargement sur le site du GIFruits : www.gifruits.com. Les candidatures doivent être déposées au plus tard le 10 décembre 2025 à 16h30 au Bureau d’Ordre central du GIFruits.

Pour mémoire, la filière figue de barbarie a commencé à se développer, en 2013, grâce à l’engagement et la persévérance d’un groupe restreint d’entreprises pionnières basées au centre de la Tunisie (5 entreprises). La filière compte aujourd’hui plus de 70 entreprises industrielles réparties sur l’ensemble du territoire Tunisien.

Cette croissance s’accompagne de la création de centaines d’emplois directs et indirects, illustrant le potentiel considérable de cette culture, tant pour le marché local que pour l’exportation, et soulignant l’importance de continuer à stimuler la créativité et l’innovation dans ce secteur.

La figue de barbarie est valorisée à travers la gastronomie, les expériences touristiques immersives tels que la préparation d’huiles de massage à base d’huile de pépins de figue de barbarie, ainsi que l’artisanat et le design qui s’inspirent du cactus pour créer des œuvres innovantes et originales.