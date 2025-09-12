La pièce de théâtre “Call Center Tragedy”, titre anglais de la pièce tunisienne “Jacaranda” mise en scène par Nizar Saïdi pour une écriture et dramaturgie conçue par Abdelhalim Messaoudi, sera à l’affiche de la 6ème édition du Festival international de Théâtre de Bagdad (10 au 16 octobre 2025) pour une création du relevant du Théâtre National Tunisien (TNT).

Cet événement culturel et artistique dédié au 4e Art est organisé par le Département irakien du Cinéma et du Théâtre avec le Syndicat des artistes irakiens, réunit des représentations théâtrales arabes et internationales, pour ouvrir les opportunités de dialogue artistique et d’échange culturels au cœur de la capitale irakienne au service de la créativité, indiquent les organisateurs.

Dans cette œuvre, les protagonistes s’interrogent sur la fin dans un futur lointain. Avec des personnages épuisés par l’attente, de rêves différés et de miroirs brisés, ils sont à la recherche d’une formule de survie, d’un récit alternatif à écrire.

Au cœur de ces décombres, un espace étrangement familier émerge : un centre d’appels, où huit personnages se croisent.