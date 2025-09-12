La Cheffe du Gouvernement tunisienne, Sarra Zaafrani Zenzri, a appelé ce jeudi à intensifier la coopération économique avec l’Égypte afin de relancer des échanges commerciaux jugés « en deçà des attentes », lors de la 18e session de la Commission mixte tuniso-égyptienne au Caire, marquée par la signature de huit accords bilatéraux.

S’exprimant lors d’une conférence de presse conjointe avec son homologue égyptien Moustafa Madbouly au siège de la Présidence du Conseil des ministres égyptien dans la nouvelle capitale administrative du Caire, Zaafrani Zenzri a souligné que les deux pays disposent de ressources humaines et de compétences suffisantes pour rééquilibrer leur balance commerciale et développer des investissements prometteurs, notamment en Afrique, en misant sur la présence tunisienne en Afrique de l’Ouest et égyptienne en Afrique centrale et orientale.

Elle a insisté sur l’importance de capitaliser sur les relations d’amitié entre les présidents Kaïs Saïed et Abdel Fattah al-Sissi pour bâtir un partenariat stratégique dans tous les domaines, en particulier économique. Zaafrani Zenzri a exprimé le souhait que cette session soit un point de départ pour renforcer les liens de fraternité et de coopération entre les deux pays frères.

Le Premier ministre égyptien a précisé que les accords signés jeudi sont le fruit de préparatifs ministériels et techniques menés depuis mercredi, visant à concrétiser des projets communs bénéfiques aux deux nations. Madbouly a confirmé que la période à venir verrait une intensification des efforts communs pour améliorer les échanges commerciaux.

Les deux chefs de gouvernement ont exprimé une position commune sur les dossiers régionaux, notamment la cause palestinienne et la situation en Libye. La Cheffe du gouvernement a réaffirmé la position constante de la Tunisie en faveur du droit du peuple palestinien à établir un État indépendant et souverain sur toute la Palestine avec al-Qods pour capitale.

Concernant la Libye, elle a souligné que la position tunisienne prône une solution « inter-libyenne » et rejette toute ingérence étrangère, un point de vue pleinement partagé par son homologue égyptien. Madbouly a confirmé l’accord total des deux pays sur la nécessité de préserver la stabilité et l’unité de la Libye.

La Cheffe du gouvernement a appelé au respect du droit de tous les peuples à agir selon leurs choix nationaux, en rejetant toute ingérence étrangère, affirmant que la politique tunisienne, définie par le président de la République, repose exclusivement sur des choix nationaux issus de la volonté de son peuple, sans aucune ingérence extérieure.