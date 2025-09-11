La commission du sit-in Soumoud, observé depuis dimanche devant l’ambassade des Etats-Unis à Tunis a appelé les Tunisiens et toutes les forces vives à participer, massivement, à ce mouvement, à augmenter la pression et à soutenir la Flotille Soumoud.

Le sit-in est organisé par le Réseau tunisien de lutte contre la normalisation avec l’entité sioniste, en collaboration avec la coordination de l’action commune pour la Palestine et le Courant populaire.

Objectif: protester contre la participation de l’administration américaine à la guerre d’extermination menée par l’entité sioniste contre Gaza et dénoncer “l’ingérence odieuse” dans les affaires internes du pays, selon les organisateurs.

Pour les membres de la commission, le sit-in « Soumoud » représente une forme de soutien à la résistance palestinienne armée.

La flottille internationale « Soumoud » témoigne d’un grand sens de responsabilité de l’opinion publique internationale et de sa capacité à “dénoncer l’ennemi, à briser le blocus et à mettre fin à l’extermination du peuple palestinien”.

Pour l’essentiel, les protestataires appellent à criminaliser la normalisation avec l’entité sioniste, à s’opposer à toutes les formes de normalisation existantes et potentielles, à mettre fin à la coordination sécuritaire et militaire avec les États-Unis, à suspendre les relations avec ce pays et à fournir l’accompagnement et la protection nécessaires à la flottille mondiale face aux risques d’agression sioniste”, avait déclaré à la TAP le coordinateur du sit-in Ghassen Besbes.