GAZA, 9 septembre (TAP) – Le Hamas a affirmé mardi soir que sa délégation de négociateurs avait survécu à une frappe aérienne menée à Doha, la capitale du Qatar, mais que six personnes avaient été tuées dans l’attaque. Parmi les victimes figurent des membres de l’escorte du Hamas et un agent de sécurité qatari.

Le mouvement a identifié les Palestiniens tués : Jihad Lubad, directeur du bureau de Khalil al-Hayya, membre du Bureau politique du Hamas ; Hammam al-Hayya, fils de ce dernier ; ainsi que les agents Abdullah Abdulwahid, Moamen Hassouna et Ahmed al-Mamlouk. Le groupe a également confirmé la mort de Badr Saad Mohammed al-Humaidi, membre des Forces de sécurité intérieure du Qatar.

Accusations du Hamas et réaction d’Israël

Selon le Hamas, l’attaque est intervenue alors que sa délégation discutait d’une nouvelle proposition américaine présentée par le président Donald Trump. Le mouvement accuse le gouvernement du Premier ministre Benyamin Netanyahou de vouloir saboter les efforts de médiation, en particulier ceux menés par le Qatar et l’Égypte pour obtenir un cessez-le-feu et un échange de prisonniers.

« Cette lâche tentative d’assassinat ne modifiera ni nos positions ni nos revendications », a déclaré le Hamas, rappelant ses demandes : arrêt immédiat des opérations militaires à Gaza, retrait des forces israéliennes, conclusion d’un accord d’échange de prisonniers, acheminement d’aide humanitaire et reconstruction de l’enclave.

Peu avant, l’armée israélienne et le service de sécurité intérieure Shin Bet avaient confirmé dans un communiqué avoir mené une « frappe ciblée » contre de hauts responsables du Hamas au Qatar.

Condamnation des Nations Unies

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a vivement condamné ces attaques. « Je condamne cette violation flagrante de la souveraineté et de l’intégrité territoriale du Qatar », a-t-il déclaré à New York, soulignant le rôle positif du pays dans les tentatives de médiation.

Il a appelé l’ensemble des parties à travailler en faveur d’un cessez-le-feu permanent « et non à le détruire ». Guterres a également profité de l’occasion pour rappeler que les dépenses militaires mondiales continuent de croître, au détriment des efforts de paix.

Une nouvelle escalade diplomatique

Cette frappe, qui a coûté la vie à des responsables palestiniens et à un agent qatari, marque un tournant dans le conflit. Elle place le Qatar, traditionnel médiateur, au cœur de l’escalade et soulève la question de la poursuite des discussions sur Gaza.

Pour les analystes, il s’agit d’un test majeur pour la diplomatie régionale et internationale, à un moment où la pression populaire et politique s’intensifie pour mettre fin aux hostilités.