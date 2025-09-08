La Tunisie sera représentée au Championnat du monde de lutte 2025, qui se déroulera à Zagreb, en Croatie, du 13 au 21 septembre, par Khair Eddine Ben Tlili (70 kg, lutte libre) et Chahrazad Aliachi (50 kg, lutte féminine), a annoncé lundi Rim Ghram, directrice technique de la Fédération tunisienne de lutte, à l’agence TAP.

Des absences pour des raisons logistiques

La lutteuse Chahd Jelgali ne pourra pas accompagner ses coéquipiers en raison de problèmes de visa, a précisé Rim Ghram. La sélection tunisienne sera dirigée lors du championnat par l’entraîneuse nationale Marwa Al-Amri.

Préparation intensive avant le Mondial

Ben Tlili et Aliachi sont arrivés à Zagreb le 4 septembre et suivent actuellement un stage préparatoire en vue de la compétition mondiale. Ce camp d’entraînement vise à optimiser la performance des athlètes avant le début du championnat.

D’autres échéances à venir

La directrice technique a rappelé que la sélection nationale participera également au Championnat du monde des moins de 23 ans, prévu du 20 au 27 octobre en Serbie. Elle participera ensuite aux Jeux islamiques, qui se tiendront en novembre à Riyad, en Arabie Saoudite. Selon Rim Ghram, cette dernière compétition réunira certaines des principales nations historiques de la lutte, comme l’Iran, la Turquie, l’Azerbaïdjan et l’Ouzbékistan.