“Le système de la formation professionnelle traverse une mauvaise, selon un dernier diagnostic de la situation des différents centres de formation professionnelle dans les différentes régions” a déclaré, dimanche, le ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Riadh Choued.

S’exprimant à l’ouverture de la Conférence nationale des économes rattachés à l’Agence tunisienne de la formation professionnelle (ATFP), organisée par le ministère de tutelle à l’Ariana, le ministre a, par ailleurs, mis l’accent sur la situation difficile que traverse l’ATFP ajoutant qu’il ne s’agit pas de problèmes financiers, mais d’autres difficultés qui ont été mises en évidence par le diagnostic réalisé.

Il a ainsi souligné l’impératif de prendre les décisions nécessaires pour surmonter ces difficultés, appelant les responsables de l’Agence, ses économes et ses cadres à entreprendre des réformes urgentes, en attendant d’inscrire des réformes à moyen terme dans le plan de développement 2026/2030.

Dans une déclaration à l’agence TAP, le ministre a indiqué que les centres de formation professionnelle souffrent de nombreux problèmes liés à la vétusté des équipements et à l’entretien des bâtiments, soulignant la nécessité de revoir les approches pédagogiques et d’actualiser les programmes de formation.

Il a fait savoir que le ministère travaille à mettre en place de nouvelles spécialités de formation dans les centres situés dans les régions intérieures et à améliorer le niveau des services proposés par les établissements de formation aux stagiaires (restauration …).

D’après lui, l’évaluation du système de formation a montré que le phénomène d’abandon de la formation professionnelle est parfois lié à la mauvaise qualité de services proposés par ces centres soulevant l’importance d’améliorer la qualité de ces services et de développer des activités culturelles dans ces établissements.

Il a, à ce titre, rappelé que le ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle a conclu des accords avec les ministères des affaires culturelles et de la Jeunesse et des Sports afin de mobiliser des professeurs d’éducation physique pour proposer des activités sportives et culturelles aux stagiaires.

Le ministère œuvre aussi, selon le ministre, à créer 12 000 emplois pour les diplômés des centres de formation professionnelle spécialisés dans la mécanique automobile, à travers la conclusion d’accords avec des entreprises actives dans le secteur des composants automobiles.