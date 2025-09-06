La sélection tunisienne de boule lyonnaise seniors (hommes et dames) a brillé lors du championnat d’Afrique, disputé du 2 au 7 septembre à l’Île Maurice et qualificatif pour le Mondial 2026. Les athlètes tunisiens ont décroché un total de 13 médailles : 4 en or, 8 en argent et 1 en bronze.

Des performances marquantes

Les médailles d’or ont été obtenues par la paire Achraf Zouaoui – Mourad Ayadi en double hommes, par Yosra Mhamedi et Hana Dridi en tir rapide double dames, par Achraf Zouaoui au tir et point, ainsi que par Mourad Ayadi en individuel.

Une équipe soudée et performante

Dirigée par l’entraîneur Wael Balti, la sélection était composée de Yosra Mhamedi et Hana Dridi chez les dames, et d’Achraf Zouaoui, Mourad Ayadi et Oussama Balti chez les hommes. Ces résultats confirment la compétitivité de la Tunisie sur la scène africaine de la boule lyonnaise.