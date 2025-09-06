Tunis, 6 septembre (TAP) – L’Institut national de la météorologie (INM) a actualisé samedi sa carte de vigilance en attribuant la couleur jaune à huit gouvernorats : Le Kef, Siliana, Kairouan, Kasserine, Sidi Bouzid, Sfax, Gafsa et Gabès. Cette classification intervient face aux perturbations météorologiques attendues dans ces zones.

Orages, grêle et vents violents

Selon l’INM, la journée de samedi est marquée par des cellules orageuses locales accompagnées de pluies. Des chutes de grêle sont également signalées par endroits. Les vents pourraient dépasser temporairement 60 km/h, notamment en rafales sous orages.

Une vigilance destinée au public et aux services

Le niveau jaune de vigilance requiert une attention particulière lors des activités sensibles au risque météorologique. L’INM rappelle que cette alerte vise à sensibiliser l’ensemble de la population aux dangers potentiels. Elle concerne aussi les services de la sécurité civile et les autorités sanitaires, afin qu’ils puissent anticiper les besoins d’intervention et mobiliser les équipes médicales si nécessaire.

Une carte actualisée deux fois par jour

L’INM précise que la carte de vigilance est mise à jour au minimum deux fois par jour, à 7h et 17h. Elle signale les zones susceptibles d’être touchées par des phénomènes dangereux dans les 24 heures à venir.