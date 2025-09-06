Voici les résultats enregistrés mercredi, jeudi et vendredi dans le cadre de la 7ᵉ journée des éliminatoires africaines pour la Coupe du monde 2026 :

Mercredi 3 septembre

Groupe F : Seychelles – Gabon 0-4

Jeudi 4 septembre

Groupe I : Tchad – Ghana 1-1

Groupe I : Madagascar – République centrafricaine 2-0

Groupe D : Maurice – Cap-Vert 0-2

Groupe D : Angola – Libye 0-1

Groupe H : Sao Tomé-et-Principe – Guinée équatoriale 2-3

Groupe A : Guinée-Bissau – Sierra Leone 1-1

Groupe H : Tunisie – Liberia 3-0

Groupe G : Algérie – Botswana 3-1

Groupe D : Cameroun – Eswatini 3-0

Groupe I : Mali – Comores 3-0

Vendredi 5 septembre

Groupe G : Somalie – Guinée 0-3

Groupe B : Soudan du Sud – RD Congo 1-4

Groupe H : Namibie – Malawi 1-2

Groupe F : Kenya – Gambie 1-3

Groupe G : Ouganda – Mozambique 4-0

Groupe C : Lesotho – Afrique du Sud 0-3

Groupe C : Bénin – Zimbabwe 1-0

Groupe E : Congo – Tanzanie 1-1

Groupe A : Djibouti – Burkina Faso 0-5

À venir (vendredi soir, 20h00 – heure tunisienne)

Groupe A : Égypte – Éthiopie

Groupe B : Mauritanie – Togo

Groupe B : Sénégal – Soudan

Groupe E : Maroc – Niger

Groupe F : Côte d’Ivoire – Burundi

Samedi 6 septembre

17h00 : Nigeria – Rwanda (Groupe C)