Voici les résultats enregistrés mercredi, jeudi et vendredi dans le cadre de la 7ᵉ journée des éliminatoires africaines pour la Coupe du monde 2026 :
Mercredi 3 septembre
Groupe F : Seychelles – Gabon 0-4
Jeudi 4 septembre
Groupe I : Tchad – Ghana 1-1
Groupe I : Madagascar – République centrafricaine 2-0
Groupe D : Maurice – Cap-Vert 0-2
Groupe D : Angola – Libye 0-1
Groupe H : Sao Tomé-et-Principe – Guinée équatoriale 2-3
Groupe A : Guinée-Bissau – Sierra Leone 1-1
Groupe H : Tunisie – Liberia 3-0
Groupe G : Algérie – Botswana 3-1
Groupe D : Cameroun – Eswatini 3-0
Groupe I : Mali – Comores 3-0
Vendredi 5 septembre
Groupe G : Somalie – Guinée 0-3
Groupe B : Soudan du Sud – RD Congo 1-4
Groupe H : Namibie – Malawi 1-2
Groupe F : Kenya – Gambie 1-3
Groupe G : Ouganda – Mozambique 4-0
Groupe C : Lesotho – Afrique du Sud 0-3
Groupe C : Bénin – Zimbabwe 1-0
Groupe E : Congo – Tanzanie 1-1
Groupe A : Djibouti – Burkina Faso 0-5
À venir (vendredi soir, 20h00 – heure tunisienne)
Groupe A : Égypte – Éthiopie
Groupe B : Mauritanie – Togo
Groupe B : Sénégal – Soudan
Groupe E : Maroc – Niger
Groupe F : Côte d’Ivoire – Burundi
Samedi 6 septembre
17h00 : Nigeria – Rwanda (Groupe C)