La Ligue nationale du football professionnel a annoncé un ajustement du calendrier de la 5ᵉ journée du championnat de Ligue 1. Prévue initialement le 12 septembre, l’affiche entre le Club Africain et le CS Sfaxien se jouera finalement le dimanche 14 septembre au stade de Radès.

La rencontre opposant l’AS Gabès à l’ES Zarzis, programmée à la même date, a également été reportée au 14 septembre.

Un calendrier étalé sur trois jours

Ces modifications portent la tenue de cette 5ᵉ journée sur trois journées : jeudi 11, samedi 13 et dimanche 14 septembre, avec un coup d’envoi fixé à 16h00 pour toutes les affiches.

Jeudi 11 septembre

À Bir Bouregba : AS Soliman – Olympique de Béja

À Kairouan : JS Kairouan – AS Marsa

À Metlaoui : ES Metlaoui – JS Omrane

Samedi 13 septembre

Au Bardo : Stade Tunisien – Espérance de Tunis

À Monastir : US Monastirienne – Étoile du Sahel

À Ben Guerdane : US Ben Guerdane – CA Bizertin

Dimanche 14 septembre

À Radès : Club Africain – CS Sfaxien

À Gabès : AS Gabès – ES Zarzis

Le choc Club Africain – CS Sfaxien

Le duel entre le Club Africain et le CS Sfaxien constituera l’attraction principale de cette 5ᵉ journée. Deux clubs historiques et prétendants au haut du classement s’affronteront pour un test déjà crucial en ce début de saison.

Dans le sud, l’AS Gabès défiera l’ES Zarzis dans un derby prometteur qui viendra clore le programme dominical.